Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Очередное крупное ДТП произошло на Аль-Фараби

Фото: скриншот 3 февраля 2021, 22:42

Видео распространяют в соцсетях.

В Алматы на пр. Аль-Фараби произошло очередное крупное ДТП. Видео распространяют в соцсетях, сообщает zakon.kz.

По Аль-Фараби очередное ДТП, будьте бдительны за рулем, - пишут в паблике kris.p.online в Instagram.

По словам человека, снявшего видео, столкнулись примерно пять машин.

1 февраля на пр. Аль-Фараби в Алматы произошло крупное ДТП, в результате которого в обе стороны образовалась огромная пробка. Тогда в ДП Алматы уточнили, что столкнулись пять автомобилей и пострадали двое человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Навальному заменили условный срок на реальный
Сурок предсказал, когда придет весна