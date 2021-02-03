Очередное крупное ДТП произошло на Аль-Фараби

Видео распространяют в соцсетях.

В Алматы на пр. Аль-Фараби произошло очередное крупное ДТП. Видео распространяют в соцсетях, сообщает zakon.kz.

По Аль-Фараби очередное ДТП, будьте бдительны за рулем, - пишут в паблике kris.p.online в Instagram.

По словам человека, снявшего видео, столкнулись примерно пять машин.

1 февраля на пр. Аль-Фараби в Алматы произошло крупное ДТП, в результате которого в обе стороны образовалась огромная пробка. Тогда в ДП Алматы уточнили, что столкнулись пять автомобилей и пострадали двое человек.

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