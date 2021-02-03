Стадо уриалов попало на видео в урочище Бозжыра

На кадрах видно, как они пробегают у подножья скалы Ушкыр Тау (Наутилус).

Пользователь Сети снял на видео уриалов, пробегавших у подножья скалы Наутилус в урочище Бозжыра, передает zakon.kz.

Как сообщает lada.kz, стадо уриалов в урочище Бозжыра пользователь Сети снял на видео 2 февраля. На кадрах видно, как они пробегают у подножья скалы Ушкыр Тау (Наутилус).

Еще один пользователь опубликовал видео с родником в урочище, к которому животные приходят на водопой.

Строительство происходит всего в километре от него, - указано в комментарии к видео.

Недавно стало известно, что в урочище Бозжыра вновь начались строительные работы. В акимате Мангистауской области сообщили, что в четырех километрах от скал планируют построить туристический объект.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!