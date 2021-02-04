Несколько вариантов штаммов COVID-19 обнаружили в Турции

Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В Турции обнаружили несколько вариантов штаммов COVID-19, передает zakon.kz.

Как сообщают "Известия", выявлены два случая южноафриканского штамма и один случай бразильского штамма COVID-19. Ранее в стране был обнаружен британский штамм вируса.

Выявлены два южноафриканских и один бразильский варианты. В наши дни, когда появляются новые мутации и вновь растет число случаев заболевания, мы продолжим нашу борьбу, не отказываясь от ограничительных мер. министр здравоохранения Фахреттин Коджа

Он добавил, что в стране обнаружено 196 случаев "британского" штамма COVID-19.

В конце января британский штамм COVID-19 был обнаружен в 17 городах Турции. На тот момент им заболели 128 человек.

Накануне 2 февраля в Великобритании выявили новую мутацию британского штамма COVID-19, который встречается в южноафриканском и бразильском вариантах. По мнению специалистов, она способна обходить иммунный ответ и снижать эффективность некоторых существующих вакцин.

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