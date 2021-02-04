"Они избивали и душили". Полицейских обвиняют в доведении до самоподжога

История, которая едва не закончилась трагедией, произошла в пригороде Тараза "Шалгай Карасу".

Полицейских обвиняют в доведении жителя Жамбылской области до самоподжога, передает zakon.kz.

Как сообщает almaty.tv, в пригороде Тараза мужчина поджог себя якобы из-за давления со стороны силовиков. Как уверяют родственники пострадавшего, в этом деле замешаны сотрудники полиции. По их словам, стражи порядка хотели "повесить" на него уголовное преступление, в ответ подозреваемый пошел на крайние меры.

Они избивали и душили. Я знал, что они в любом случае могут повесить на меня уголовное дело. Поэтому и поджог себя. пострадавший Досжан Жарылкасын

История, которая едва не закончилась трагедией, произошла в пригороде Тараза "Шалгай Карасу". Там было украдено пять голов скота. По словам Досжана, местные полицейские якобы взяли его под стражу и требовали взять вину на себя.

Я вышел и услышал, как двое звали моего брата куда-то выйти. Брат ответил, что никуда не пойдет, говорит изобьете еще, как вчера. В ответ те пригрозили ему судом, - рассказал брат пострадавшего Жасулан Жакип.

Вышел, а они стоят там. Угрожают. Сказали, мы тебя в любом случае посадим. Давили они на него сильно. В порыве гнева, взяв зажигалку, он поджог себя, - вспомнил сосед Ринат Тажимов.

Досжан Жарылкасын получил сильные ожоги и был госпитализирован в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В ближайшее время мы его выпишем. Когда он к нам поступил, его тело было поражено на 12%. Благодаря своевременному лечению он идет на поправку. заведующий отделением Центральной городской больницы Абильсеит Сыдыков

По данным Департамента полиции Жамбылской области, подозреваемый неоднократно фигурировал в уголовных делах. Он дважды был задержан за хищение скота, 4 раза за карманные кражи. Но несмотря на темное прошлое Досжана, сотрудники, которые оказывали давление на парня, не освобождаются от ответственности. Сейчас в отношении полицейских начато расследование.

Управлением по борьбе с коррупцией по Жамбылской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 146 Уголовного Кодекса в отношении сотрудников полиции. По факту доведения до самоубийства гражданина управлением собственной безопасности проводится служебное расследование, - заверила пресс-секретарь областного ДП Гульсара Мухтаркулова.

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