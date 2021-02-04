В конгресс США внесли проект санкций против России из-за Навального

Проект предусматривает санкции против лиц, причастных к возможному отравлению и тюремному заключению Навального.

Группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марка Рубио. Другими авторами инициативы выступили его коллеги-демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, а также сенатор-республиканец Митт Ромни.

Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального, — говорится в сообщении.

Речь идет о проекте санкций, которые сенаторы предложили ввести против российских властей в сентябре 2020 года. В документе не названы имена и должности лиц, которые могут попасть под ограничения. Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Документ также предлагает администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия, и предоставить отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его "ближайшего окружения".

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