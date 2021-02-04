Отца заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней дочери в Кыргызстане

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания.

36-летнего жителя Чуйской области в Кыргызстане задержали по подозрению в изнасиловании (статья 161 УК) дочери, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вечерний Бишкек.

Девушка рассказала матери, что отец изнасиловал ее дважды — по ее словам, впервые это произошло в 2019 году, когда ей было 17, во второй раз — вечером 1 февраля. Вместе с матерью они пошли в милицию.

Сотрудниками милиции установлено, что мужчина в середине января приехал из России и проживал со своей семьей. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек. ГУВД Чуйской области

Также были назначены все необходимые экспертизы.

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