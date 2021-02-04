Непобежденный казахстанец сделал заявление о титульном бое в промоушне Хабиба

На турнире Eagle Fighting Championship Сариев сразится за пояс чемпиона EFC.

Казахстанский боец смешанных единоборств Руслан Сариев (12-0) прокомментировал предстоящий титульный бой с россиянином Мансуром Малачиевым (8-0), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

На турнире Eagle Fighting Championship, который пройдет 22 февраля в Москве, Сариев сразится за вакантный пояс чемпиона EFC в наилегчайшем весе.

Мой крайний бой в лиге сложился удачно. Сейчас после годичной паузы я снова готов показать конкурентный поединок. Лига предоставила мне отличный шанс, я сделаю все, чтобы порадовать казахстанских болельщиков и родную страну. Мы с командой на финишной прямой. Я готов войти в клетку, чтобы драться за пояс. боец смешанных единоборств Руслан Сариев

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