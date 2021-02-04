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Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Фото: zakon.kz. 4 февраля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 280 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 280 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 191 639 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 22643(+153),
  • в городе Алматы - 22439(+111),
  • в ВКО - 20470(+63),
  • в Атырауской области - 16291(+58),
  • в Павлодарской области - 14313(+230),
  • в Карагандинской области - 14096(+80),
  • в Акмолинской области - 11497(+168),
  • в ЗКО – 11307(+109),
  • в СКО - 11179(+70),
  • в Костанайской области - 10563(+85),
  • в Алматинской области - 9485(+70),
  • в городе Шымкент - 5905(+9),
  • в Жамбылской области - 5614(+10),
  • в Туркестанской области - 4148(+23),
  • в Мангистауской области - 4081(+16),
  • в Актюбинской области - 3981(+18),
  • в Кызылординской области - 3627(+7).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 110 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 53,
  • в городе Алматы - 205,
  • в городе Шымкент - 5,
  • в Акмолинской области - 114,
  • в Актюбинской области - 12,
  • в Алматинской области - 60,
  • в Атырауской области - 108,
  • в ВКО - 30
  • в ЗКО - 5,
  • в Карагандинской области - 66,
  • в Костанайской области - 72,
  • в Кызылординской области - 8,
  • в Мангистауской области - 6,
  • в Павлодарской области - 286,
  • в СКО - 61,
  • в Туркестанской области - 19.
  • Всего в стране выздоровели – 172 209 человек от COVID-19.

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