Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 280 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 3 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1 280 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 191 639 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 22643(+153),
- в городе Алматы - 22439(+111),
- в ВКО - 20470(+63),
- в Атырауской области - 16291(+58),
- в Павлодарской области - 14313(+230),
- в Карагандинской области - 14096(+80),
- в Акмолинской области - 11497(+168),
- в ЗКО – 11307(+109),
- в СКО - 11179(+70),
- в Костанайской области - 10563(+85),
- в Алматинской области - 9485(+70),
- в городе Шымкент - 5905(+9),
- в Жамбылской области - 5614(+10),
- в Туркестанской области - 4148(+23),
- в Мангистауской области - 4081(+16),
- в Актюбинской области - 3981(+18),
- в Кызылординской области - 3627(+7).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 110 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 53,
- в городе Алматы - 205,
- в городе Шымкент - 5,
- в Акмолинской области - 114,
- в Актюбинской области - 12,
- в Алматинской области - 60,
- в Атырауской области - 108,
- в ВКО - 30
- в ЗКО - 5,
- в Карагандинской области - 66,
- в Костанайской области - 72,
- в Кызылординской области - 8,
- в Мангистауской области - 6,
- в Павлодарской области - 286,
- в СКО - 61,
- в Туркестанской области - 19.
- Всего в стране выздоровели – 172 209 человек от COVID-19.
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