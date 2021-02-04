Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти

Авторы отмечают, что их исследование носило обсервационный характер и не ставило своей целью определить причины самих заболеваний.

Ученые пришли к выводу, что частое потребление переработанного (очищенного) зерна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти по сравнению с неочищенным зерном и цельнозерновыми продуктами, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.

По статистике около 50 процентов дневной нормы калорий люди в мире восполняют за счет зерновых культур, таких как овес, рис, ячмень и пшеница. В странах с низким и средним уровнем доходов, особенно в Африке и Южной Азии этот показатель доходит до 70 процентов.

Ученые из разных стран объединились в рамках крупного международного проекта по оценке связи между потреблением очищенного зерна, цельного зерна и белого риса с сердечно-сосудистыми заболеваниями и смертностью.

В качестве исходных данных авторы взяли результаты проспективного эпидемиологического исследования PURE, которое проводилось на пяти континентах, в 21 стране с различным уровнем доходов. В выборку включили 137 130 человек в возрасте от 35 до 70 лет, которые до этого не имели в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний.

Первичную информацию, включающую сведения о питании, уровне образовании, благосостоянии, образе жизни и истории болезни участников, исследователи собирали с помощью опросников в начале исследования. Затем в течение 9,4 лет отслеживали среди участников смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и серьезные сердечно-сосудистые события, такие как инфаркты, инсульты и острая сердечная недостаточность.

Результаты показали, что те, кто съедал 350 граммов, или семь порций очищенных зерновых продуктов в день, имели на 27 процентов больше шансов умереть и на 33 процента чаще страдали от серьезных проблем с сердцем по сравнению с теми, кто ел менее 50 граммов очищенных зерен ежедневно. Более высокое потребление очищенных зерен также коррелировало с повышенным кровяным давлением.

Данное исследование впервые показало, что употребление в пищу очищенных зерен вредно для сердца и снижает шансы на выживание. Однако очищенный белый рис, по мнению авторов, не увеличивает риски смерти. Авторы исследовали белый рис отдельно от всех других видов зерновых, потому что в странах Азии, где проживает более 60 процентов участников исследования, рис является основным продуктом питания.

Авторы отмечают, что их исследование носило обсервационный характер и не ставило своей целью определить причины самих заболеваний. При этом ученые подчеркивают, что их результаты можно считать надежными, так как их анализ охватывает существенную часть населения мира.

Известно, что цельнозерновые продукты, как правило, содержат больше пищевых волокон, витаминов, минералов и незаменимых жирных кислот, чем очищенные зерна. Предыдущие исследования показали, что потребление цельного зерна полезно для сердца и сосудов, но вред очищенного зерна до сих пор не был известен.

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