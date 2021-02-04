Бывших сотрудников Tengri Bank объявили в международный розыск

Разыскиваются два человека.

Агентство по финансовому мониторингу разыскивает бывших сотрудников Tengri Bank, передает zakon.kz.

Разыскивается бывший директор Административно-хозяйственного Департамента АО Tengri Bank Бақытов Алмас Бақытұлы 1977 года рождения.

Также разыскивается бывший руководитель одной из подконтрольных ему компаний Рахметова (Байжанова) Тогжан Тилеужановна 1991 года рождения.

Вид розыска – международный, мера пресечения - содержание под стражей.

Агентство по финансовому мониторингу просит сообщить о местонахождении этих людей по телефонам: 8 (7172) 708-478 или 8 777 111 93 77.

В сентябре 2020 года Tengri Bank лишили лицензии на проведение банковских операций. В Службе экономических расследований сообщали, что идет расследование в отношении руководства Tengri Bank. Ведется расследование по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

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