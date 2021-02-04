Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Казахстане зафиксирован скачок смертей от коронавируса и пневмонии

Фото: liter.kz 4 февраля 2021, 09:35

От пневмонии умерли два человека.

От коронавируса и пневмонии за сутки скончалось 13 человек в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от от коронавируса умерли 11 казахстанцев, от пневмонии - 2.

На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 886 человек, - отметили в ведомстве.

Читайте также:

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 280 новых случаев заболевания

По пневмонии на 2 февраля зарегистрировано 82 случая заболевания. Выздоровели 253 человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬2
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Разработчики вакцины "Спутник V" ответили ДУМ РФ
В Алматинской области произошло землетрясение