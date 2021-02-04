В Казахстане зафиксирован скачок смертей от коронавируса и пневмонии

От пневмонии умерли два человека.

От коронавируса и пневмонии за сутки скончалось 13 человек в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от от коронавируса умерли 11 казахстанцев, от пневмонии - 2.

На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 886 человек, - отметили в ведомстве.

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За прошедшие сутки зарегистрированы 1 280 новых случаев заболевания

По пневмонии на 2 февраля зарегистрировано 82 случая заболевания. Выздоровели 253 человека.

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