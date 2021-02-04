Новый праздничный день появится в Казахстане

Данные подразделения имеют свои собственные условные наименования, символы, определенные особые задачи.

Министерство внутренних дел РК подготовило проект постановления Правительства РК о внесении дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

В частности, предлагается перечень праздничных дат дополнить пунктом следующего содержания:"11-1. День военнослужащего, сотрудника подразделений специального назначения государственных органов– 9 июня".

Как следует из пояснения МВД, в настоящее время подразделения специального назначения имеются в таких государственных органах, как КНБ, СГО, Минобороны и МВД. Данные подразделения имеют свои собственные условные наименования, символы, определенные особые задачи.

Положительное решение данного вопроса официально закрепит годами устоявшиеся традиции преемственности, чествования передовиков службы и ветеранов ПСН на мероприятиях по празднованию профессионального праздника и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, передаче духовных и морально-нравственных ценностей, воинских традиций из поколения в поколение, - считают в МВД.

Там отмечают, что, по сути, объявление профессионального праздника Дня ПСН будет являться не чем иным, как данью уважения всем тем, кто сохраняет конституционный строй и целостность страны, участвуя в специальных операциях, поддерживают общественную безопасность и общественный порядок, оберегая мирную жизнь и спокойствие граждан РК, тем, кто без страха встает на пути вооруженных групп и преступников.

Как отмечается, 9 июня выбрано в память о подписании Первым Президентом РК – Елбасы решения об образовании Координационного Совета ПСН государственных органов РК при Совете Безопасности Республики Казахстан (9 июня 2016 года).

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