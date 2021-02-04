Рыбачить на Каспийском море разрешили круглосуточно

Рыбакам разрешили выходить на Каспий круглосуточно.

Рыбакам разрешили выходить на Каспий круглосуточно. Соответствующую норму внесли в законодательство Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил директор Пограничной службы КНБ Дархан Дильманов, в 2020 году было зарегистрировано 7 тыс. граждан Казахстана, которые выходили в море для проведения рыболовных хозяйств.

Раньше рыболовные хозяйства работали только в дневное время суток, по этому законопроекту можно работать круглосуточно при наличии GPS-трекеров, чтобы мы могли своевременно оказать помощь, если будет такая необходимость, - сообщил Дильманов на пленарном заседании Сената.

Кроме того, теперь Пограничная служба следит за рыбаками онлайн. Каждый выход в море или пересечение госграницы видно на специальной электронной платформе.

В рамках законопроекта также будет увеличена ширина территориальных вод с 12 до 15 морских миль. В пределах рыболовной зоны введут специальный режим, определяющий порядок проведения морских научных исследований и промысла водных биологических ресурсов акватории.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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