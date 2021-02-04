Житель Караганды забыл в поезде почти два миллиона тенге

В результате слаженным и оперативным действиям сержанта сумка с денежными средствами 1 900 000 тенге была найдена и передана владельцу.

Транспортные полицейские вернули пассажиру поезда "Шымкент – Нур-Султан-Нурлы Жол" утерянные почти два миллиона тенге, передает zakon.kz.

Как сообщили в транспортной полиции, 1 млн 900 тысяч тенге 41-летний житель Караганды потерял по своей невнимательности.

Владелец сумки Ерболат Амирханов 3 февраля по прибытию в Караганду из Шымкента вышел из вагона и только потом обнаружил отсутствие своей сумки, в которой находилась крупная сумма денег. Не зная, как поступить в данной ситуации, он сел в такси и приехал в г. Нур-Султан на ж/д вокзал Нурлы Жол, куда и должен был прибыть вышеуказанный пассажирский поезд. В это время нес службу полицейский группы патрульной полиции сержант полиции Берик Аккалиев, - рассказали в полиции.

Сержант полиции, выслушав обращение, незамедлительно предпринял необходимые розыскные мероприятия. В результате слаженным и оперативным действиям сержанта сумка с денежными средствами 1 900 000 тенге была найдена и передана владельцу.

Владелец сумки поблагодарил стражей порядка за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.

Хотелось бы выразить признательность всем сотрудникам транспортной полиции и лично сержанту полиции Берику Аккалиеву, который в такой ситуации проявив внимательность, профессиональную бдительность и находчивость помог в поиске моей сумки. В результате оперативных действий полицейских, денежные средства возвращены мне в полном объеме, за что я очень благодарен, - сказал Амирханов.

Транспортные полицейские еще раз напоминают, что на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны большое скопление людей, и призывают пассажиров быть внимательными к своим личным и ценным вещам, не оставлять их без присмотра.

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