Военнослужащих МЧС будут проверять на полиграфе

Перечень воинских должностей, в отношении военнослужащих проводится проверка на полиграфе, будет утверждаться министром по чрезвычайным ситуациям.

Министерство по чрезвычайным ситуациям разработало порядок проведения психофизиологического и полиграфологического исследования военнослужащих и лиц, поступающих на воинскую службу по контракту, передает zakon.kz.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 февраля.

Перечень воинских должностей, при назначении на которые в отношении военнослужащих проводится проверка с применением психофизиологического и полиграфологического исследований, будет утверждаться министром по чрезвычайным ситуациям.

Согласно документу, основными задачами проведения исследования являются выявление:

При поступлении на воинскую службу в МЧС:

противоправных намерений поступления на воинскую службу в МЧС (в интересах деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и террористических организаций и других);

скрытых расстройств поведения, негативных зависимостей, употребления наркотических, психотропных и иных психоактивных веществ, вызывающих психическую и физическую зависимость;

скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению воинской службы в МЧС, суицидальных наклонностей;

сокрытия или искажения анкетных данных, сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, наличия двойного гражданства, использования фальшивых документов;

ранее имевшихся фактов совершения коррупционных правонарушений, передачи посторонним лицам секретной или служебной информации;

фактов привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционных правонарушений;

контактов с запрещенными общественными объединениями, преступными и террористическими организациями или участия в коммерческих структурах, если это ранее не входило в их должностные обязанности;

злоупотребления должностными полномочиями.

При назначении военнослужащих в МЧС:

скрытых отрицательных мотивов нахождения на воинской службе (в интересах деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и террористических организаций и других);

скрытых расстройств поведения, негативных зависимостей, употребления наркотических, психотропных и иных психоактивных веществ, вызывающих психическую и физическую зависимость;

скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению воинской службы, суицидальных наклонностей;имевшихся фактов совершения коррупционных правонарушений, передачи посторонним лицам секретной или служебной информации;

фактов привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционных правонарушений;контактов с запрещенными общественными объединениями, преступными и террористическими организациями или участия в коммерческих структурах, если это ранее не входило в их должностные обязанности;

злоупотребления должностными полномочиями.

Исследование проводит полиграфолог с использованием полиграфа и включает в себя ряд последовательных этапов:

предтестовую беседу с обследуемым лицом; тестирование обследуемого лица; вынесение заключения.

Исследование проводится на государственном либо на русском языке по желанию обследуемого лица исключает возникновение у обследуемого лица чувства унижения и оскорбления. В случае необходимости предоставляется переводчик.

Указывается, что лица, имеющие неудовлетворительное самочувствие на момент тестирования, сообщают об этом полиграфологу до начала проведения тестирования и указывают об этом в декларации. В этом случае тестирование таких лиц проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день, при этом перенос по причине неудовлетворительного самочувствия допускается не более двух раз в течение десяти календарных дней.

Кроме того, обследуемое лицо не допускается к тестированию в случаях:

резкого обострения заболевания, связанного с нарушением сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности (обследуемым лицом предоставляется соответствующее медицинское заключение);

нахождения обследуемого лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также при наличии остаточных явлений интоксикации;

наличия данных о беременности.

При проведении исследования осуществляется его аудио и видеозапись, о чем сообщается обследуемому лицу.

Длительность непрерывного тестирования составляет не более 120 минут. Для снижения нагрузки в ходе тестирования, обследуемому лицу предоставляется отдых, продолжительностью до 15 минут.

При этом рабочая нагрузка на одного полиграфолога при проведении исследований не должна составлять более двух человек в день.

По результатам прохождения исследования выносится заключение с выводом о достоверности ответов обследуемого лица на поставленные вопросы.

Информация, полученная в ходе исследования, носит вероятностный, рекомендательный характер, а также вспомогательное значение и используется кадровыми службами при решении вопроса о приеме на воинскую службу в органы гражданской защиты, - отмечается в документе.

В случае выявления в ходе исследования информации о причастности обследуемого лица к подготавливаемым, совершаемым или совершенным правонарушениям, она доводится полиграфологом до сведения начальников (руководителей) заинтересованных подразделений и проверяется в установленном законодательством порядке.

Как отмечается, материалы исследования относятся к документам для служебного пользования.

За разглашение и искажение результатов исследований полиграфолог и начальники заинтересованных служб МЧС несут ответственность в соответствии с законодательством РК.

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