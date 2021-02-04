Владельца двух ТОО необоснованно выдворили из Казахстана

Приложение zakon.kz
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Верховный суд отменил судебный акт.
Специализированная судебная коллегия Верховного Суда рассмотрела четыре административных дела. Из них одно прекратила за отсутствием состава правонарушения, другое направила на новое рассмотрение, по одному - оставлено в силе постановление первой инстанции, по другому - изменено в части снижения размера штрафа, передает zakon.kz.
Прекращено адмдело было в отношении гражданина Китая Юнгуана Цай.
Гражданин КНР Юнгуан Цай в 2019 году был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства в области миграции (часть 2 статьи 517 КоАП). На него наложено взыскание – административное выдворение. В апелляции дело не рассматривалось, - сообщили в пресс-службе ВС РК.
Там установили, что Цай прибыл в Казахстан в июле 2019 года и зарегистрировался в органах внутренних дел. Спустя три месяца сотрудник полиции установил его проживание по другому адресу. Это явилось основанием для составления протокол об административном правонарушении.
Однако инспектором полиции в рапорте искажена категория визы Цай - В2, тогда как он, как учредитель двух созданных в Казахстане ТОО, имеет многократную визу категории C5, которая выдается бизнес-иммигрантам сроком на 1 год (до 2020 года) для осуществления трудовой деятельности. Закон "О миграции населения" позволяет бизнес-иммигрантам свободно передвигаться по территории, открытой для посещения иностранцам республики, избирая место жительства согласно закону. По протоколу об административном правонарушении и постановлению суда адресом незаконного проживания Цай указано место расположения возглавляемого им ТОО согласно его Уставу, хотя он выехал по данному адресу по работе, а не для проживания. Также административная ответственность по части 2 статьи 517 КоАП, за не проживание по адресу, указанному в регистрации, упразднена, - отмечается в сообщении.
В связи с этим Верховный Суд отменил судебный акт, дело прекратил за отсутствием состава правонарушении.
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