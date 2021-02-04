Задержана руководитель Управздрава Мангистауской области - соцсети

Антикоррупционная служба не подтверждает и не опровергает эти сведения.

В Сети распространяется информация о том, что руководитель Управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаева задержана по подозрению в совершении коррупционного преступления. В Антикоррупционной службе региона не подтверждают и не опровергают эти сведения, передает zakon.kz.

Жаманбаева Жамал Абдибековна в августе 2020 года, используя свое должностное положение, составила бюджетную заявку на приобретение медицинского оборудования по завышенным ценам в рамках программы «Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев в условиях пандемии». Руководитель подозревается в приобретении трех передвижных рентген-аппаратов. Ущерб государству составил 63 миллиона тенге, - сообщается в Телеграм-канале внештатного советника премьер-министра Ербола Едилова.

Lada.kz пишет, что в Управлении здравоохранения Мангистауской области отказались комментировать распространяемую информацию. В Антикоррупционной службе не подтверждают и не опровергают сообщения о задержании Жамал Жаманбаевой. Мобильный телефон Жаманбаевой находится вне зоны доступа сети.

Жамал Жаманбаева была назначена на должность руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области в мае 2020 года. До этого она много лет руководила Мангистауским областным перинатальным центром.

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