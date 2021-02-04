Почему выросли тарифы на электроэнергию, рассказали в Минэнерго

В первом полугодии 2020 года из 44 энергопроизводящих организаций 34 подали заявки на корректировку предельного тарифа в Министерство энергетики РК.

Вице-министр министерства энергетики Кайрат Рахимов рассказал zakon.kz, почему в прошлом году выросли тарифы на электрическую энергию.

По его словам, основными факторами, влияющими на рост затрат энергопроизводящих организаций, являются: ежегодно растущая надбавка за возобновляемые источники энергии, увеличение затрат на импортируемые материалы и запчасти и подверженные курсовым колебаниям, рост стоимости топлива.

С начала 2020 года увеличились независящие от энергопроизводящих организаций затраты по приобретению топлива (увеличение на 9,9%), электрической энергии от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (увеличение тарифа ВИЭ на 9,3%, объемы обязательной покупки электроэнергии ВИЭ увеличилось в два раза), обязательных платежей в бюджет (увеличение зависит от роста МРП), регулируемые услуги системного оператора (увеличение на 12%), - пояснил вице-министр на запрос редакции.

При этом он отметил, что в первом полугодии 2020 года из 44 энергопроизводящих организаций 34 подали заявки на корректировку предельного тарифа в Министерство энергетики РК.

В этой связи Министерством энергетики Республики Казахстан 1 июля 2020 года произведена корректировка предельных тарифов энергопроизводящих организаций в установленном законодательством порядке, - отметил он.

Кайрат Рахимов рассказал, что цена на электрическую энергию для конечного потребителя состоит из стоимости электрической энергии энергопроизводящей организации, тарифа на передачу электрической энергии по сетям АО "KEGOC" и региональной электросетевой компании, а также снабженческой надбавки энергоснабжающей организации.

Вместе с тем он отметил, что тарифы на передачу электрической энергии и цены для конечных потребителей регулируются Комитетом по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК.

На вопрос: будут ли повышаться тарифы на электричество в 2021 году, вице-министр ответил, что согласно Правилам утверждения предельного тарифа на электрическую энергию, предельного тарифа на балансирующую электроэнергию и на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, энергопроизводящие организации вправе подать заявку в уполномоченный орган при фактическом и прогнозном увеличении затрат на производство электрической энергии.

В случае поступления заявок на корректировку предельных тарифов Министерством энергетики РК будут рассматриваться заявки энергопроизводящих организаций с учетом обоснованности затрат на производство электрической энергии, - сказал он.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года электроэнергия подорожала в Казахстане на 6,5%. Сильнее всего годовой рост ощутили жители столицы, а также Западно-Казахстанской и Костанайской областей.

Лариса Черненко, Алматы

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!