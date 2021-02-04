Назначен первый зампред нового Агентства

Распоряжением Президента РК.

Ермек Оспанов назначен первым зампредом главы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает zakon.kz.

Распоряжениями главы государства Оспанов Ермек Ашимханович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, - сообщается на сайте Акорды.

28 января в Казахстане создали Агентство по финансовому мониторингу. Его главой Президент назначил Жаната Элиманова.

Оспанов Ермек Ашимханович родился в 1982 году в ВКО.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Университет КИМЭП (2003) - бакалавр делового администрирования

· Казахский национальный педагогический университет имени Абая (2008) - специальность "Юрист"

· Международная бизнес-школа IE Business School, Испании (2010) - МВА (магистр делового администрирования)

Трудовой стаж:

· Главный специалист Управления методологии и анализа Департамента финансовых рисков АО "Народный Банк Казахстана" города Алматы (2003-2004);

· Риск-менеджер Сектора исследования финансового рынка Управления оценки и измерения рисков Департамента финансовых рисков АО "Народный Банк Казахстана" города Алматы (2004-2005);

· Главный специалист финансово-хозяйственного отдела ГУ Аппарата акима города Алматы (2005-2006);

· Главный специалист отдела введения планов финансирования ГУ Департамента финансов города Алматы (2006);

· Финансовый менеджер / финансовый директор строительных компаний ТОО "Алматы Строй Контракт", ТОО "СP Asset Management" (2006-2009);

· Старший Консультант 2 Отдела по сопровождению корпоративных сделок ТОО "КПМГ ТаксэндЭдвайзори", г.Алматы (2011);

· Инвестиционный менеджер ТОО "KGF" ("КейДжиЭф"), г.Алматы (2011-2012);

· Старший аналитик Департамента корпоративных финансов ТОО "Verny Investment Holding" г.Алматы (2012);

· Директор Департамента корпоративных финансов АО "Тау-Кен Самрук", г. Астана (2013-2014);

· Директор по развитию ТОО "Arai pro", г. Астана (2015);

· Управляющий директор АО "Казына Капитал Менеджмент" г. Астана (2016-2017);

· Заместитель Председателя Правления "Kazakhstan Investment Development Fund" г. Нур-Султан (2019);

· И.о. советника, Советник Министра финансов Республики Казахстан, г.Нур-Султан (20.11.2019-03.02.2020);

· Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (с 04.02.2020)

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