Назначены заместители председателя Агентства по финансовому мониторингу

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Ими стали Елемесов Женис и Раисов Улан.
Елемесов Женис и Раисов Улан назначены заместителями председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает zakon.kz.
Елемесов Женис Фарахатулы Раисов Улан Ермуханович назначены заместителями председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, - говорится в распоряжении Главы государства:
Женис Елемесов бывший руководитель департамента экономических расследований по Актюбинской области Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК.
Женис Елемесов родился в 1978 году. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Казахскую государственную юридическую академию, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
Карьеру начал инспектором в финансовой полиции Алматинской области, где дослужился до начальника отдела. Занимал должность замначальника столичного финпола, возглавлял департаменты досудебного расследования комитета государственных доходов и расследований комитета по финансовому мониторингу.
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