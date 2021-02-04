Назначены заместители председателя Агентства по финансовому мониторингу

Ими стали Елемесов Женис и Раисов Улан.

Елемесов Женис и Раисов Улан назначены заместителями председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает zakon.kz.

Елемесов Женис Фарахатулы Раисов Улан Ермуханович назначены заместителями председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, - говорится в распоряжении Главы государства:

Женис Елемесов бывший руководитель департамента экономических расследований по Актюбинской области Комитета финансового мониторинга Министерства финансов РК.

Женис Елемесов родился в 1978 году. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Казахскую государственную юридическую академию, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Карьеру начал инспектором в финансовой полиции Алматинской области, где дослужился до начальника отдела. Занимал должность замначальника столичного финпола, возглавлял департаменты досудебного расследования комитета государственных доходов и расследований комитета по финансовому мониторингу.

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