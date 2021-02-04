Маржан Акимжанова назначена советником Президента

Распоряжением главы государства.

Назначен новый советник Президента РК, передает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Акимжанова Маржан Абдиюсуповна назначена советником Президента Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

В 2016 году Акимжанова являлась заместителем пресс-секретаря Президента РК.

Награждена орденом "Құрмет".

Также известно, что в 2009-м работала заведующей сектором пресс-службы Президента.

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