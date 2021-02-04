В Костанайской области по воскресеньям не будут работать рынки и ТРЦ

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 8 февраля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области подписал постановление от 4 февраля 2021 года "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении", передает zakon.kz.

В частности, акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных госорганов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области предписано обеспечить:

проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через пункты пропуска через Государственную границу РК на автопереходах осуществлять в соответствии с постановлением от 23 октября 2020 года "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан";

установление санитарных постов в районе автопереходов через государственную границу РК на территории Костанайской области;

возобновление междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок с наполняемостью до 75% посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке;

разрешение работы общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке с 06:00 часов до 23:00 часов и приостановлением работы в воскреснье, за исключением общественного транспорта в г. Рудный, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО "ССГПО" в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа;

разрешение передвижения такси без ограничений по времени с обязательным ношением масок водителем и пассажирами такси;

разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;

разрешение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени;

ограничение передвижения граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области, за исключением выхода в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора, выгула животных;

запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий;

разрешение проведения совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно санэпидтребованиям;

В то же время приостанавливается деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров, букмекерских контор;

Вводится запрет деятельности фудкортов, банкетных залов. Приостанавливается деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), театров.

Но разрешено работать библиотекам, музеям с заполняемостью не более 30%; религиозным объектам (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных мероприятий, с заполняемостью не более 30 % и запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении санэпидтребований.

Также разрешена деятельность объектов общественного питания, в том числе объектов общественного питания загородного придорожного сервиса, при условии заполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 08:00 часов до 23:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий. В будние дни и субботу после 23:00 часов, а так же в воскреснье разрешается работа только на вынос и доставку;

Кроме того, разрешена деятельность:

- продовольственных магазинов, в том числе минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов с 08:00 часов до 23:00 часов, при этом разрешить деятельность минимаркетов при автозаправочных станциях без ограничений по времени;- торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов с 10:00 до 22:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа кинозалов, развлекательных центров не разрешается.

При этом работу объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, в том числе торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, в воскресенье – приостановить;

- работа продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер, с установлением графика работы с 10:00 до 19:00 часов. Запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков воскреснье;

- аптек, магазинов реализации оптики и товаров медицинского назначения, без ограничений по времени;- медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

Также разрешается деятельность специальных, специализированных организаций, школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей.

Можно работать:

школам с контингентом до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных, 1-4 классах по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; остальные обучаются в дистанционном формате;

обучение студентов организаций технического и профессионального образования только в дистанционном формате;

детским дошкольным учреждениям (дежурные группы) с численностью не более 15 человек в группе;

образовательным центрам, кабинетам коррекции, реабилитации и адаптации, по предварительной записи и при наполняемости группы не более 15 человек;

детским секциям, кружкам, факультативам с числом занимающихся в группах не более 15 человек, с режимом работы с 9:00 до 20:00 и приостановлением деятельности в воскресные и праздничные дни.

Также разрешена работа:

- общественных бань, саун, СПА-центров из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи), в воскреснье – приостановить;

- аквапарков и термопарка с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости и из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи) и приостановлением работы в воскреснье;

- бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, с графиком работы с 9:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в воскреснье;

- парикмахерских, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи и из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, с приостановлением работы в воскреснье;

крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы с 08:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в воскресенье;

Полностью текст документа можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 8 февраля 2021 года.

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