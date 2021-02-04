В Костанайской области по воскресеньям не будут работать рынки и ТРЦ

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Постановление вступает в силу с 00:00 часов 8 февраля 2021 года.
Главный государственный санитарный врач Костанайской области подписал постановление от 4 февраля 2021 года "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении", передает zakon.kz.
В частности, акимам районов и городов, территориальным подразделениям центральных госорганов, правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства, жителям Костанайской области предписано обеспечить:
В то же время приостанавливается деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), кинотеатров, букмекерских контор;
Вводится запрет деятельности фудкортов, банкетных залов. Приостанавливается деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), театров.
Но разрешено работать библиотекам, музеям с заполняемостью не более 30%; религиозным объектам (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных мероприятий, с заполняемостью не более 30 % и запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении санэпидтребований.
Также разрешена деятельность объектов общественного питания, в том числе объектов общественного питания загородного придорожного сервиса, при условии заполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 08:00 часов до 23:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий. В будние дни и субботу после 23:00 часов, а так же в воскреснье разрешается работа только на вынос и доставку;
Кроме того, разрешена деятельность:
- продовольственных магазинов, в том числе минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов с 08:00 часов до 23:00 часов, при этом разрешить деятельность минимаркетов при автозаправочных станциях без ограничений по времени;- торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов с 10:00 до 22:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа кинозалов, развлекательных центров не разрешается.
При этом работу объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, в том числе торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, в воскресенье – приостановить;
- работа продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер, с установлением графика работы с 10:00 до 19:00 часов. Запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков воскреснье;
- аптек, магазинов реализации оптики и товаров медицинского назначения, без ограничений по времени;- медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
Также разрешается деятельность специальных, специализированных организаций, школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей.
Можно работать:
Также разрешена работа:
- общественных бань, саун, СПА-центров из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи), в воскреснье – приостановить;
- аквапарков и термопарка с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости и из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи) и приостановлением работы в воскреснье;
- бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, с графиком работы с 9:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в воскреснье;
- парикмахерских, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи и из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, с приостановлением работы в воскреснье;
крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы с 08:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в воскресенье;
Полностью текст документа можно посмотреть здесь.
Постановление вступает в силу с 00:00 часов 8 февраля 2021 года.
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