Девушка из Актюбинской области заявила, что ее насиловал участковый, а сидит невиновный

Обвиняемый осужден к 10 годам лишения свободы.

Девушка из Актюбинской области обратилась за помощью к Президенту, сообщает zakon.kz.

Ее видеообращение появилось в Telegram-канале Qumash.

По словам девушки, участковый неоднократно принуждал ее к сексу. Но за решеткой оказался невиновный мужчина.

Меня попросили подставить человека, который сейчас находится за решеткой. Попросил бывший участковый села Петропавловка Актюбинской области. Он имел надо мной власть, был со мной в интимных отношениях насильно, без моего согласия. На тот момент мне было 13 лет, - рассказывает девушка.

Так как отца нет, а мама выпивала, участковый часто бывал у них дома.

Мне сделали незаконно аборт. Маму лишили родительских прав, а участковый потребовал оклеветать другого мужчину. Я не могла отказать из-за серьезных угроз. Еще они подговорили свидетелей, - добавила она.

Потерпевшая утверждает, что беременна она была от участкового, а мужчина "сидит ни за что".

В свою очередь В ДП области отметили, что все факты доказывают причастность осужденного лица.

В 2018 году по указанному факту было проведено досудебное расследование, назначена геномная экспертиза плода и сравнительный анализ ДНК подозреваемого лица. Кроме того, все факты, показания свидетелей и проведенные экспертизы доказывают причастность к данному преступлению осужденного лица. Судом обвиняемый признан виновным и осужден к 10 годам лишения свободы. Сторона защиты обжаловала в апелляционном порядке, однако суд апелляционной инстанции согласился с приговором первой инстанции, - уточнили в ведомстве.

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