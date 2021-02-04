Арендованные авто продавали в Алматы. Подозреваемый арестован

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В полиции не исключили вероятность серийного характера преступлений.
Полиция Алматы задержала подозреваемого в продаже арендованных автомобилей, передает zakon.kz.
32-летний житель Туркестанской области, четырежды судимый за мошенничества ранее, подозревается в обмане нескольких компаний, которые предоставляли авто в аренду.
По словам начальника УП Бостандыкского района Думана Аухадиева, последний эпизод был пять дней назад. Подозреваемый в помещении одного из ТОО завладел Toyota Camry 70, которую затем продал.
Он причинил ущерб потерпевшей стороне в размере 14 миллионов тенге. Как только автомобиль попал в руки фигуранта, он первым делом вывел из строя GPS-систему, а затем приступил к поиску потенциального покупателя, которого, кстати, привлек демократичной ценой – в разы ниже рыночной. Обманутый предприниматель обратился с заявлением в полицию, – рассказал Аухадиев.
Подозреваемый задержан и с санкции суда арестован.
В полиции не исключили вероятность серийного характера преступлений и призвали граждан, в случае опознания, обратиться по телефонам: 254-47-00; 54-47-01; 254-47-02 и 8-701-666-41-64.
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