"Алматинские тепловые сети" проверяют из-за жалоб на завышенные цены

Будет проведен тщательный анализ обоснованности выставления субъектом естественной монополий платежей за снабжение тепловой энергией.

В отношении ТОО "Алматинские тепловые сети" начата внеплановая проверка из-за жалоб на завышенные цены, сообщает zakon.kz.

На основании обращений граждан относительно необоснованно и завышено выставленных счетов за снабжение тепловой энергией Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы открыл внеплановую проверку в отношении ТОО "Алматинские тепловые сети", - сообщается на официальном сайте КРЕМ МНЭ РК.

В рамках проверки будет проведен тщательный анализ обоснованности выставления субъектом естественной монополий платежей за снабжение тепловой энергией.

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