Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

"Алматинские тепловые сети" проверяют из-за жалоб на завышенные цены

Фото: Liveinternet.ru 4 февраля 2021, 15:26

Будет проведен тщательный анализ обоснованности выставления субъектом естественной монополий платежей за снабжение тепловой энергией.

В отношении ТОО "Алматинские тепловые сети" начата внеплановая проверка из-за жалоб на завышенные цены, сообщает zakon.kz.

На основании обращений граждан относительно необоснованно и завышено выставленных счетов за снабжение тепловой энергией Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы открыл внеплановую проверку в отношении ТОО "Алматинские тепловые сети", - сообщается на официальном сайте КРЕМ МНЭ РК.

В рамках проверки будет проведен тщательный анализ обоснованности выставления субъектом естественной монополий платежей за снабжение тепловой энергией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Сын казахстанской модели Екатерины Гольцман снялся в клипе у Димаша
"Борат 2" может претендовать на "Золотой глобус"