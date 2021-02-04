В Казахстане возрос спрос на внутренний туризм

Одним из действенных механизмов стимулирования соотечественников путешествовать внутри республики станет субсидирование авиаперелета детей в курортные зоны.

Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Актоты Раимкулову, сообщает zakon.kz.

Президент был проинформирован о текущей деятельности министерства в сферах культуры, спорта, туризма, кинематографии и архивного дела. Актоты Раимкулова также доложила о подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики и юбилейных дат: 175-летия Жамбыла Жабаева, 150-летия Хаджимукана Мунайтпасова и др., - говорится в сообщении Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности АО "Казахфильм" им. Ш.Айманова, Государственного центра поддержки национального кино, особое внимание уделив предлагаемым поправкам в Закон "О кинематографии"

Министр сообщила главе государства о готовности к предстоящим Олимпийским играм в Токио, а также о введении подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций для детей и подростков.

Кроме того, Актоты Раимкулова отметила возросший спрос на внутренний туризм во время пандемии. Одним из действенных механизмов стимулирования соотечественников путешествовать внутри республики станет субсидирование авиаперелета детей в курортные зоны ("Kids go free"). На сегодняшний день соответствующая поправка включена в законопроект о туристской деятельности.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед министерством ряд задач по качественному продолжению идеологической и просветительской работы, программы "Рухани Жаңғыру", инициатив по цифровизации и реализации онлайн-проектов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!