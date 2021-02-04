Мамин ознакомился с реализацией плана "Новый Алматы"

Алматы занимает ведущие позиции среди регионов - глава правительства.

Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Алматы провел совещание по вопросам социально-экономического развития города, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы главы правительства, были рассмотрены вопросы развития инженерной, транспортной и жилищной инфраструктуры, образования и здравоохранения, предпринимательства и привлечения инвестиций, охраны окружающей среды и газификации города.

Особое внимание уделено вопросам развития Алматинской агломерации и реализации Комплексного плана "Новый Алматы" на 2020-2024 годы.

Город Алматы занимает ведущие позиции среди регионов по показателям социально-экономического развития, обеспечивая одну пятую часть ВВП страны. Мегаполис обладает значительным потенциалом дальнейшего развития. Необходимо обеспечить все условия для создания новых рабочих мест, повышения качества жизни и благосостояния жителей города, развития инфраструктуры и, в целом, экономики Алматинской агломерации, — сказал Мамин.

Глава Правительства поручил своевременно и качественно реализовать все запланированные проекты, а также обеспечить привлечение инвестиций в дальнейшее развитие Алматы.

По итогам 2020 года объемы промышленного производства в Алматы выросли, в сравнении с 2019 годом, на 4,6% до 1,052 трлн тг.

На 2021-2024 годы в Алматы сформирован пул из 201 инвестиционных проектов на общую стоимость 4,5 трлн тг с созданием 35,4 тыс. новых рабочих мест. В текущем году планируется реализовать 92 проекта на 187,9 млрд тг с открытием свыше 7 тыс. рабочих мест.

В рамках рабочей поездки Мамин проинспектировал ход строительства жилищной инфраструктуры Алматы.

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