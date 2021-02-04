Некоторые казахстанцы возвращают 42 500, полученные во время действия ЧП

Госфонд соцстрахования продолжает назначать несколько видов социальных выплат.

Некоторые казахстанцы возвращают соцвыплату в 42 500 тенге, полученную во время действия чрезвычайного положения в стране, передает zakon.kz.

В частности, молодые мамы, чей декрет выпал на режим ЧП, также получили эту соцвыплату. Теперь им присылают уведомления и обязуют вернуть 42500 тенге, пишет сайт "Костанайские новости".

Руководитель областного филиала АО "Государственный фонд соц­страхования" Наталья Юдина подтвердила, что в период чрезвычайного положения с 16 марта по 11 мая 2020 года выплату 42500 тенге из ГФСС назначали согласно Правилам, утвержденным приказом министра труда и соцзащиты населения. Эти деньги выплачивали работникам субъектов малого и среднего бизнеса, которые находились в отпуске без сохранения зарплаты в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с ЧП в стране.

А в период карантина, с 5 июля по 16 августа прошлого года, уже с соответствии с Правилами, утвержденными приказом Минтруда от 16 июля 2020 года, единовременную выплату в размере 63750 тенге (выплата за полтора месяца) из ГФСС назначали работникам субъектов малого и среднего бизнеса, чья деятельность была ограничена на основании решения главного санврача региона.

В этих Правилах в форме заявления на выплату предусмотрена норма, что заявитель несет ответственность за предоставление ложных сведений о потере дохода в период ЧП и карантина. В период ЧП некоторые работники самостоятельно обращались за выплатой 42500 тенге, хотя работали удаленно и получали доход от работодателя. При этом их работодатели об этом не знали. Поэтому ответственность за предоставление ложных сведений о потере дохода несет заявитель, то есть работник. Наталья Юдина.

По ее словам, Госфонд соцстрахования продолжает назначать несколько видов социальных выплат. Как подчеркивают специалисты фонда, их никто из-за 42500 не отменял. И это: по утрате трудоспособности, потере кормильца, работы, а также на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка и в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года. По закону ГФСС имеет право проверять достоверности сведений, необходимых для назначения этих соцвыплат.

Так, в последних двух случаях для назначения необходимо определять средний доход женщины за последние 12 или 24 месяца, соответственно.

К слову, в этих случаях специалисты и выявили, что в указанный период женщины получали доход и одновременно выплаты на период ЧП и карантина. Поэтому для верного расчета соцвыплат по беременности, родам, по уходу за ребенком необходим добровольный возврат полученной выплаты 42 500 тенге. Причина – предоставление заявителем ложных сведений о нахождении в отпуске без сохранения зарплаты в период ЧП и карантина.

По закону за назначением этих выплат можно обратиться в течение 12 календарных месяцев с даты возникновения права. Так что работающие женщины в любом случае получат эти деньги после предоставления соответствующих документов для назначения соцвыплат, - отметила Юдина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!