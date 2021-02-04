В Шымкете продлевают карантин 

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Запрещено проведение мероприятий связанных с массовым скопление люде.
Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Шымкента от 4 февраля 2021 года №3 "О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкент", сообщает zakon.kz.
Продлить карантин и ограничительные меры на территории Шымкента с 00:00 часов 8 февраля 2021 года до 00:00 часов 22 февраля 2021 - говорится в постановлении.
Запрещено проведение мероприятий связанных с массовым скопление людей (поминок, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое.
Перевод не менее 50% офисных работников на дистанционную форму работы ( при штатном расписании более 30 сотрудников), с возможностью максимального сокращения рабочего времени.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!