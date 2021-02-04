"Умные" счетчики предложили установить в Алматы

Основными источниками покрытия потребности города в электроэнергии и мощности будут АТЭЦ-1, 2, 3 и каскад Алматинских ГЭС.

Авторы корректировки Генерального плана Алматы предложили установить в мегаполисе "умные" счетчики для учета потребляемой электроэнергии, передает zakon.kz.

Рост уровня электропотребления и максимума нагрузки прогнозируется на 1 очередь (2025 г.) до 5700 млн. кВт.ч. и 1300 МВт; на расчетный срок (2030 г.) до 6200 млн. кВт.ч. и 1400 МВт, соответственно. - отмечается в корректировке Генплана.

Согласно опубликованным данным по энергетике, основное направление развития системы электроснабжения города Алматы на 1 очередь - 2025 г. и расчетный срок -2030 г. предусматривает, что основными источниками покрытия потребности города в электроэнергии и мощности будут АТЭЦ-1, 2, 3 и каскад Алматинских ГЭС с установленной/располагаемой мощностью 872/538 МВт (с учетом перевода АТЭЦ-2 на газ), распределенная генерация (солнечные крышные установки), а также возобновляемые источники - солнечные, ветровые электростанции и развитие гидрогенерации в Алматинской области.

Ожидаемый нарастающий дефицит электроэнергии и мощности на первую очередь – 1390 млн. кВт.ч и 632 МВт и расчетный срок -1890 млн. кВт. ч и 722 МВт может быть снижен за счет ликвидации разрывов мощности на городских электростанциях, бурного развития нетто-потребителей (солнечных крыш установок для индивидуального жилого сектора и МСБ). - отмечается в документе.

Корректировка предполагает усиление внешних сетей 220 кВ с исключением межгосударственных транзитных перетоков по городским сетям 220 кВ (по ВЛ 220 кВ Западная- Быстровка в Кыргызстан) с целью снижения загрузки сетей города; перевод нагрузок потребителей на новые подстанции 110/10 кВ и обеспечение загрузки опорных подстанции 220 кВ (Ерменсай, Бесагаш, Таугуль, Коян-коз); оптимизацию сетей напряжением 110 кВ с секционированием транзитных ВЛ 110 кВ, работающих в параллельном режиме с кольцом 220 кВ вокруг города; строительство новых ПС 110 кВ по радиальным блочным схемам от опорных ПС 220; реконструкцию и техническое перевооружение физически и морально устаревших электросетевых объектов, замену трансформаторов на большую мощность, сооружение новых ПС 110 кВ с постепенной ликвидацией сетей 35 кВ; перевод воздушных линий 110 кВ в кабельные в селитебной части города; завершение в ближайшие 2-3 года перевода сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ соответствующим выделением финансовых средств.

Иными словами, в Алматы будут усиливать электросети, убирать висящие на столбах провода под землю.

Кроме того, корректировкой Генплана предполагается внедрение концепции "умный город" в основе которой лежит система "умных" счетчиков (Smart Meters), устанавливаемых непосредственно у потребителей, и "умной" сети (Smart Grid); усиление вопросов энергоэффективности и энергосбережения.

На данный момент электроснабжение потребителей города Алматы осуществляется от городских электростанций АО "АлЭС": АТЭЦ-1, 2, 3, Каскад Алматинских ГЭС по электрическим сетям 35-110 кВ АО "АЖК".

Электропотребление по городу Алматы за 2019 год составило 5172 млн кВт. ч и на 83% покрывалось от городских электростанций АО "АлЭС", максимум электрической нагрузки составил 1205 МВт. В 2019 году покрытие дефицитов электроэнергии 862 млн. кВт. ч. И мощности – 384 МВт осуществлялось по сетям 220-500 кВ АО "KEGOC" от Капшагайской ГЭС и электростанций ЕЭС Казахстана.

Добавим, что сейчас корректировка Генплана проходит общественные обсуждения и не утверждена.

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