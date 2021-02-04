На чем основана корректировка Генплана Алматы

Корректировка Генплана проводилась с 2014 по 2016 год. Работа была завершена, но (обновленный) Генплан не был направлен на утверждение.

В Алматы продолжаются обсуждения корректировки Генерального плана. Какой сейчас Генплан действует в мегаполисе и когда будут введены новшества, узнал корреспондент zakon.kz.

Представитель коллектива авторов корректировки Генплана Алматы из ТОО «Проектный институт «Алматыгипрогор-1» Алтай Сатыбалдиев пояснил, что Генплан разрабатывался на основе действующих нормативно-правовых актов: строительные нормы и правила, законы РК, санитарные нормативы.

По его словам, на существующие населенные пункты (города) выполняется корректировка Генерального плана. Новый Генплан разрабатывается только на новые населенные пункты. Это определено в инструкциях, которые регулируют полностью, каким образом должен разрабатываться Генплан, что в него должно входить. В Законе об архитектурно градостроит деятельности действие Генплана сохраняется до принятия корректировок. Сейчас Генплан от 2002 года сохраняет свою силу.

Корректировка Генплана проводилась с 2014 по 2016 год. Работа была завершена, но (обновленный) Генплан не был направлен на утверждение, потому что на тот не была готова схема микросейсморайонирования. Работа над корректировкой Генплана была приостановлена в 2016 году. После того, как в 2020 была утверждена карта микросейсморайонирования, выполненная по заказу МОН и переданная Управлению городского планирования и урбанистики, была возобновлена корректировка Генплана. Речь не идет о новой корректировке, идет завершение работы, приостановленной в 2016 году с учетом тех изменений, которые произошли с 2016 по 2020 годы. Эти изменения связаны с государственными программами, а не о тех работах, которые были выполнены в текущее время по Алматы., - сказал Алтай Сатыбалдиев.

Он пояснил, что проекты детальной планировки выполнялись на основе действующего Генплана от 2002 года и к новым корректировкам имеют косвенное отношение.

Все проекты детальной планировки по закону утверждают местные исполнительные органы, таким образом, они и были утверждены. Мы в своей работе руководствовались госпрограммами, которые были утверждены – проект развития территорий 2016-2020 и Стратегия развития Алматы до 2050 года. Эти работы входят в реестр госпрограмм и в нашей работе положения, которые там зафиксированы, мы постарались учесть в том объеме, в котором они относятся к Генплану. Мы опираемся на базу данных, которые сформированы на 2020 год, - заключил Сатыбалдиев.

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