Казахстанского гражданства лишился чиновник в Шымкенте

У него было двойное гражданство, что запрещено.

В Шымкенте у главы управления спорта выявили двойное гражданство - РФ и РК. Последнего его лишили, передает zakon.kz.

Олег Почивалов оказался одновременно гражданином и Казахстана и России. Казахстанского гражданства его лишили, пишет BaigeNews.kz.

Управлением миграционной службы департамента полиции города Шымкента выявлен факт наличия иностранного гражданства у гражданина Республики Казахстан Почивалового Олега Владимировича. В соответствии со статьей 21 части 5 Закона Республики Казахстан "О гражданстве РК" Управлением миграционной службы департамента полиции города Шымкента зарегистрирован факт утраты гражданства Республики Казахстан Почивалова Олега Владимировича, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

Руководитель Департамента по делам государственной службы города Али Комекбаев на брифинге сообщил, что двойное гражданство у Почивалова выявили после коллективного обращения.

Было коллективное обращение. Оно было вынесено на рассмотрение на заседании совета по этике. Тогда совет по этике внес рекомендацию акиму о привлечении к ответственности господина Почивалова, но один вопрос, который был поднят теми, кто обратился, был вопрос гражданства. И мы по компетенции отправили материалы для дачи заключения в уполномоченный орган - в миграционную службу. Вчера поступил нам официальный ответ. Согласно ответу, с 20 января текущего года он не является гражданином Республики Казахстан. Вчера в этот же день на основании этого письма от ДВД (департамент полиции - ред.) мы направили соответствующее письмо на имя акима города. В нем мы указали на это заключение официальное и информировали о норме закона о государственной службе, что утрата гражданства является основанием для прекращения государственной службы, - сообщил Комекбаев.

Олег Почивалов, по словам Комекбаева, сейчас находится на больничном. Он обратился в суд за защитой своих прав.

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