Корректировка Генплана: Как победят пробки в Алматы

Сейчас корректировка Генплана проходит общественные обсуждения и не утверждена.

В корректировке Генплана Алматы предложены ряд решений для улучшения транспорта в мегаполисе и избавления от пробок, передает zakon.kz.

Разработчики корректировки Генплана отметили, что причиной пробок являются узкие улицы в красных линиях, а также то, что всякая последующая реконструкция городских территорий производилась с изъятием всех свободных городских пространств, зачастую без должного учета перспективного развития и нередко с нарушениями действующих требований.

Другие причины - ограничение количество городских земель, выделенных под стоянки и хранение автомобилей, неудовлетворительное развитие общественного транспорта, наличие транзитных потоков на территории города, не оптимальность организации движения, как с точки зрения расстановки знаков дорожного движения (ограничение/запреты создаются на основании индивидуального опыта специалистов и нередко носят субъективный характер), так и с точки зрения развития и функционирования автоматизированной системы управления движением (АСУ ДД), опережение спроса на передвижения над предложениями по его удовлетворению.

Ни один крупный город мира не решил проблему затрудненного движения только путем увеличения пропускной способности дорог, поскольку спрос на передвижение всегда настолько оживлен, что увеличение пропускной способности элемента УДС приводит лишь к возникновению нового спроса, который, в свою очередь, порождает новые проблемы для передвижений. Множество городов, особенно в Западной Европе, справились с ситуацией посредством грамотной организации движения и управления спросом на перевозки. Но действия в этом направлении должны обязательно увязываться со стратегией развития системы общественного транспорта и с градостроительным планированием, причем стратегии развития системы УДС и градостроительные стратегии не должны противоречить друг другу, - отметили разработчики корректировки.

Также проблемы на дорогах Алматы, по мнению авторов корректировки Генплана, из-за низкой дисциплины участников дорожного движения. Тут же отмечено, что установка на улично-дорожной сети камер слежения «Сергек» помогает контролировать ситуацию и штрафовать нарушителей. В 2020 году акиматом города Алматы принято решение довести количество камер с 404 до 800 штук.

Совершенно очевидно, что транспортные проблемы являются комплексными, охватывающими обширные области хозяйственной деятельности. Поэтому измерения, наблюдения и моделирование как отдельно взятых процессов, так и всей транспортной системы в комплексе крайне важны для разработки стратегии устойчивого развития мегаполисов.

Авторы корректировки Генплана отмечают, что современный опыт организации жизнедеятельности крупных городов предлагает следующий набор апробированных мер для разрешения транспортных проблем:

- совершенствование технико-эксплуатационных показателей отдельных элементов УДС, систем управления дорожным движением и отдельных систем транспорта;

- строительство многоярусных паркингов при одновременной ликвидации неорганизованных автостоянок на проезжей части УДС;

- внедрение современных систем ОТ, обеспечивающих скоростные массовые перевозки пассажиров с приемлемым качеством транспортных услуг;

- сокращение и рассредоточение зон тяготения за счет ограничения и/или запрещения строительства новых объектов жилой, производственной, финансово-деловой, торгово-обслуживающей и культурно-развлекательной направленности на территориях со сложившейся застройкой и ограниченными возможностями транспортной инфраструктуры;

- вывод на городскую периферию и/или за пределы города крупных предприятий и организаций;

- повышение мотивации населения в отношении использования систем общественного транспорта и/или альтернативных способов передвижения (велосипеды, пешие переходы и т.п.) за счет ограничения или запрещения остановок и стоянок автомобилей, строительства велосипедных дорожек и организации пешеходных зон;

- введение различного рода ограничений на въезд в центральную часть города (запрет на проезд грузового транспорта, организация платного проезда и т.п.);

- строительство недорогих перехватывающих парковок на границах города, совмещенных с транспортно-пересадочными узлами дл ограничения въезда внешнего транспорта который составляет в общем транспортном потоке до 30%.

Каждое действие по перечисленным выше направлениям обладает определенной эффективностью и, как правило, дает положительный результат в сочетании с другими мероприятиями, - говорится в документе.

Добавим, что сейчас корректировка Генплана проходит общественные обсуждения и не утверждена.

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