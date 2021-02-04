В Алматы снесли еще одну незаконную постройку

Привлекли собственника к административной ответственности.

В Алматы продолжают сносить незаконно построенные сооружения, передает zakon.kz.

Накануне сообщалось о сносе автомойки и нескольких коммерческих помещений на пересечении улиц Карасай батыра и Айтиева, сегодня был снесён ещё один объект.

Так, Управлением, совместно с судебными исполнителями, произведен снос самовольной постройки на улице Радостовца.

Строительство было осуществлено хозяйственным образом с многочисленными нарушениями. Более того, объект возвели на инженерных коммуникациях. В ходе продолжительных судебных разбирательств, наши исковые требования были удовлетворены, сразу после чего мы приступили к сносу, - сообщили в Управлении градостроительного контроля.

Собственника привлекли к административной ответственности по ст.316 ч.1, ст.321, ст.323 и 463 ч. 1 КоАП РК.

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