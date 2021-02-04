Уровень доверия россиян к Путину снизился: Сейчас он составляет 29%

В октябре 2020 был 34%.

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину несколько снизился, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Левада-центр".

Сейчас он составляет 29%, тогда как в октябре 2020 был 34%. Уровень доверия Алексею Навальному впервые превысил соответствующий показатель Геннадия Зюганова – сейчас он составляет 5%, у лидера КПРФ – 4%. аналитический центр Юрия Левады

Половина россиян (49%) считают, что страна движется по правильному пути, 40% – считают иначе. Этот показатель восстановился после снижения во время первой волны пандемии. При этом 48% респондентов в возрасте 18-24 года думают, что страна движется по неверному пути, 44% – страна движется в правильном направлении.

Для возрастной группы 25-39 лет результаты составляют 44% и 43% соответственно. Половина респондентов, которые получают новости из Социальных сетей (50%) или из Интернет изданий (47%), склоняются к негативной оценке происходящего. 57% тех, кто узнаёт о новостях по телевидению, уверены в правильном пути России.

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