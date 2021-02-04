Токаев дал ряд поручений министру финансов

Президент дал ряд поручений по оптимизации и качественной подготовке трехлетнего республиканского бюджета.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Ерулана Жамаубаева об итогах деятельности министерства в 2020 году, реализации положений Послания, касающихся финансовой сферы, а также о приоритетных задачах на предстоящий период, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Министр рассказал о работе ведомства по таким направлениям, как обеспечение сбалансированности бюджета, цифровизация налогово-таможенного администрирования, снижение объемов теневой экономики, повышение эффективности управления государственными активами, совершенствование системы закупок и качества государственного аудита.

Президент дал ряд поручений по оптимизации и качественной подготовке трехлетнего республиканского бюджета. Касым-Жомарт Токаев заявил о важности продуманно и в намеченные сроки осуществить цифровизацию налогово-таможенного администрирования.

Глава государства также указал на необходимость усовершенствовать отечественное законодательство о государственных закупках. Как он подчеркнул, все предлагаемые новеллы должны быть тщательно проработаны.

Президент полагает, что государственная аудиторская деятельность должна быть эффективной и выявлять необоснованные траты бюджетных средств со стороны госорганов, при этом особое внимание следует уделить превентивным мерам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!