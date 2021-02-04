140 кг железа: Оградки с кладбища украл житель Талгара

Мужчина сдал оградки в пункт приема металла за 10 тысяч тенге.

Кладбищенского вора задержали полицейские Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

3 февраля в дежурную часть УП Енбекшиказахского района обратился 36-летний житель города Талгара, с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 31 января похитили могильные оградки с кладбища села Тургень. пресс-служба МВД РК

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый свободно проник на кладбище, расположенное на окраине села, и похитил оградки. Так он собрал около 140 килограммов железа. Остановив мимо проезжающую машину, отвез похищенное в пункт приема металла и сдал их за 10 тысяч тенге.

Причем, работников пункта приема металла злоумышленник обманул, сказав, что сдаваемый металл остался от старой оградки его бабушки. Вырученные деньги фигурант потратил на личные нужды. Данный факт расследуется по ст. 188 ч. 1 УК РК “Кража”.

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