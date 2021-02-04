ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального по его отравлению

Жалоба, поданная Навальным 21 августа, была коммуницирована 12 января.

Жалоба блогера Алексея Навального на отсутствие эффективного расследования по его возможному отравлению была коммуницирована Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Жалоба в связи с отсутствием эффективного расследования предполагаемой попытки убийства оппозиционного политика с применением химического агента нервно-паралитического действия: коммуницирована, - говорится в сообщении.

Жалоба, поданная Навальным 21 августа, была коммуницирована 12 января по статье 2 "Европейской конвенции прав человека" (Право на жизнь) вместе со статьей 13 (Право на эффективное средство правовой защиты). Заявитель утверждает, что был отравлен химическим веществом, доступ к которому был только у государственных служб, и что российские власти не провели эффективного расследования покушения на его жизнь.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.

Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

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