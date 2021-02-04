Главный санврач Казахстана подписал постановление о смягчении карантина

В Казахстане разрешили проводить коллективные намазы в мечетях.

Главный санврач РК внес дополнения в постановления о карантине, сообщает zakon.kz.

Главный государственный санитарный врач Казахстана внес изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении".

Согласно документу, разрешена деятельности объектов общественного питания на объектах образования при соблюдении сантребований.

Также на территории религиозных объектов, находящихся в "красной или желтой зоне" запрещено проводить коллективные мероприятия.

На объектах в "зеленой зоне" разрешено проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30 процентов, но не более 100 человек.

Также разрешено проведение жума намаза только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25 процентов заполняемости.

Также главный государственный санитарный врач Казахстана внес изменения в постановление от 23 октября 2020 года № 59 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан".

Определяется следующий порядок проведения мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Казахстан:

все прибывшие лица, при пересечении государственной границы РК обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний ;

РК обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; ; ограничительные меры в отношении лиц, прибывших международными пассажирскими авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, проводятся согласно приложению 2 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний;

А именно:

- Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку, проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки, они продолжают следовать по месту назначения.- Прибывшие лица с повышенной температурой тела, независимо от наличия Справки подлежат изоляции в инфекционном стационаре.- Прибывшие граждане Казахстана и лица, имеющие вид на жительство на территории Казахстана при отсутствии Справки подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в инфекционный стационар.

пассажиры, следующие международным транзитом , не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения;

, не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения; проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах в следующем порядке:

в следующем порядке: все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте;

ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, проводятся согласно приложению 3 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.

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