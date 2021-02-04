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Землетрясение магнитудой 4.8 произошло рядом с Алматы

Фото: 24kz 4 февраля 2021, 23:18

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Вечером 4 февраля неподалеку от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

4 февраля 2021г. в 20:59 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 151 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.0.Магнитуда MPV 4.8.Координаты эпицентра 42.00° с.ш. 76.09° в.д.Глубина 15 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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