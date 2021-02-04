За комментарий видеоролика: Навального доставят в суд по другому делу

Оппозиционера Алексея Навального, ранее осужденного на реальный срок, привезут на заседание суда по другому делу.

Оппозиционного политика Алексея Навального доставят на заседание суда по делу о клевете, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева в четверг, 4 февраля.

Дело слушает мировой суд, но заседание пройдет в здании Бабушкинского суда, чтобы на него смогли попасть журналисты, пояснила Артеменко.

По информации Портала Единого информационного пространства мировых судей города Москвы, это заседание должно состояться 5 февраля в 13 дня (по времени Нур-Султана)

Дело о клевете в отношении ветерана Великой Отечественный войны Игната Артеменко было заведено после того, как Навальный в своих постах в Twitter и Telegram подверг критике участников видеоролика телекомпании RT (Russia Today), выступивших с поддержкой поправок в конституцию РФ, в числе которых был и Артеменко.

Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели, - написал Навальный.

Следствие признало ветерана потерпевшим по делу о клевете. В качестве свидетеля выступает московский предприниматель Игорь Колесников, называющий себя внуком Артеменко, здоровье которого, по словам Колесникова, было подорвано после того, как он узнал о комментарии Навального.

Суд отправил Навального на 2 года 8 месяцев в колонию

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