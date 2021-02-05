Мужчина выбросился из окна и упал на коляску младенца. Погибли оба

Погибшему мужчине, по словам соседей, было около 30 лет.

В России мужчина упал из окна на коляску с ребенком и убил его, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает "Вести Воронеж"».

ЧП произошло во дворе многоэтажного дома. Очевидцы рассказали, что мать гуляла с ребенком по тротуару и внезапно с высоты на коляску упал человек.

Младенцу было всего пять месяцев. Вскоре после случившегося он скончался в машине скорой помощи. Матери пришлось вколоть успокоительное — она находилась в шоковом состоянии.

Погибшему мужчине, по словам соседей, было около 30 лет.

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