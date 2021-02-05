Трамп покинул Гильдию киноактеров США

В распоряжение Fox News попало письмо Трампа, направленное президенту гильдии актрисе Габриель Картерис.

Бывший президент США Дональд Трамп покидает Гильдию киноактеров (SAG-AFTRA) по собственному желанию, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В распоряжение Fox News попало письмо Трампа, направленное президенту гильдии актрисе Габриель Картерис.

Я пишу вам сегодня по поводу слушания так называемого дисциплинарного комитета, направленного на то, чтобы лишить меня членства в союзе. Какая разница! Дональд Трамп.

Трамп также заявил, что "не знаком с работами" Картерис, но очень гордится своей работой в таких фильмах, как "Один дома 2", "Образцовый самец", "Уолл-стрит: Деньги не спят" и телешоу. По мнению бывшего президента, организация мало сделала для своих членов и ничего - для него, а занималась лишь "сбором взносов и продвижением опасной антиамериканской политики и идей".

Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом. Таким образом, это письмо информирует вас о моем немедленном уходе из SAG-AFTRA, - заключил Трамп.

Ранее Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению Конституции ассоциации Трампом, такой шаг подавляющим большинством голосов одобрил совет Гильдии. Совет действовал на основании обвинений, в том числе связанных с ролью президента в штурме Капитолия США, а также с поддержкой им кампании по дезинформации, "которая нацелена на дискредитацию и в конечном итоге представляет угрозу безопасности журналистов".

Трамп был членом Гильдии киноактеров с 1989 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!