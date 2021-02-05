Процедуру импичмента Зеленского запустили в Украине

Оппозиция в Украине объявила о начале процедуры импичмента после того, как он закрыл своим указом три общенациональных телеканала.

После закрытия трех телеканалов сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил с трибуны Верховной рады о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Причиной стало решение президента ввести санкции против трех телеканалов: "112", ZiK и NewsOne. Трансляцию выступления депутата вел телеканал "Рада ТВ".

Рабинович обвинил Владимира Зеленского в желании "заткнуть рот" тем, кто "несет людям правду" о тарифах на ЖКХ, отсутствии вакцины от COVID, развале медицины и других проблемах.

Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые в истории независимой Украины были выключены три ведущих телевизионных канала", — сказал Рабинович. "Зеленский бросил вызов народу Украины, он бросил вызов европейскому будущему Украины, поскольку фашизм — это не будущее и не европейский выбор. Когда запрещают и жгут книги, закрывают каналы, убивают журналистов — это настоящий фашизм, — считает депутат.

"Запомните, вы не заткнете рот ни нашей партии, ни миллионам наших избирателей. Вы не заткнете нас убийствами, запретом телеканалов, террором. Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского <...> Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет — зеленый. No pasaran, фашизм не пройдет", — закончил свою речь Рабинович и запел "Вставай, страна огромная".

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