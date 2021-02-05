Как понять, что у вас воруют интернет

Эксперт порекомендовал пользоваться более современным оборудованием, в котором предусмотрены только сложные пароли и более современные методы защиты.

Если вы заметили, что скорость работы интернета замедлилась или периодически ваше устройство вовсе отказывается загружать нужную страницу, возможно, кто-то неправомерно пользуется вашей сетью, передает zakon.kz.

Об этом агентству "Прайм" рассказал партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Он напомнил, что подключение к домашнему интернету обычно осуществляется через роутер с Wi-Fi интерфейсом. Для управления большинством современных роутеров производители предоставляют специальные программы, которые скачиваются или запускаются в веб-браузере.

После запуска такой программы будут видны все подключенные к роутеру устройства, а также журналы событий, связанные с ними. Проще говоря, можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через вашу сеть. В комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером. партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов

По его словам, если под рукой нет инструкции, или есть сложности со скачиванием программы, то стоит проследить за световыми индикаторами на самом оборудовании. Для этого необходимо выключить на компьютере и телефоне Wi-Fi, после чего одна или несколько лампочек на роутере должны перестать мигать.

Но нужно понимать, что это не самый надежный способ, так как дома может быть и иное оборудование, подключенное к интернету, вроде телевизора или даже умного холодильника, - отметил эксперт.

Тем не менее, как подчеркнул специалист, при сохранении активности световых индикаторов и общем замедлении скорости работы интернета есть повод задуматься: быть может, действительно, кто-то еще пользуется вашей домашней сетью. Самый надежный и одновременно простой способ обезопасить себя - установка надежного пароля для подключения к Wi-Fi.

Старые роутеры при настройке по умолчанию работают по протоколам безопасности WEP или WPA. При взаимодействии с ними могут ставиться упрощенные пароли, которые даже дилетант может обойти методом подбора или с помощью специального софта. По возможности пользуйтесь более современным оборудованием, поддерживающим протоколы WPA-2 или WPA-3, в которых предусмотрены только сложные пароли и более современные методы защиты, - резюмировал специалист.

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