Казахстанец 30 лет спустя ищет свою первую любовь

Познакомились они в конце 1990-х в Караганде на скамейке у автовокзала.

Житель Нур-Султана 30 лет спустя ищет свою первую любовь, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал Евразия, в редакцию обратился мужчина с необычной просьбой - отыскать его первую любовь, его Лилию. С девушкой он расстался 30 лет назад, но до сих пор помнит и первую встречу, и ее письма. Влюбленный понимает, что шансов у него мало, но оставить все, как есть, не дает сердце.

Познакомились они в конце 1990-х в Караганде на скамейке у автовокзала. Она была выпускницей школы, а он не смог поступить в вуз после техникума. На девушке в тот день было красное платье. Она была стройная и нежная. Ее звали Лилия, его - Толеген. После они год переписывались, и его забрали в армию на Дальний Восток. Так и потерялись на 30 лет.

Она была необычная, отличалась от других женщин, девушек. Она ничего от меня не требовала, писала такие мудрые, красивые письма, такие слова. Я был просто в восторге от ее писем. житель Нур-Султана Толеген Муканов

Отмечается, что письма с адресом найти не получилось, остались несколько фото Лили. Фамилию девушки мужчина никак не может вспомнить. Жизнь помотала Толегена по городам и весям. Два брака за плечами, взрослая дочь. А он помнит, какие сережки были на девушке в день их встречи, и глаза не может забыть.

Если она замужем, у нее супруг, если у нее счастливая жизнь, я желаю ей благополучия и счастья, процветания. А если она одинока, я хотел бы с ней встретиться и остаток своей жизни прожить с ней. (...) Лилия, дорогая, если ты меня слышишь, я хочу узнать, где ты живешь, где находишься. Если ты в Казахстане, то я приеду, даже если за границей живешь, я приеду. Я хочу, чтобы ты услышала, нашла меня, мне кажется, что мы друг друга ищем. Я чувствую это. житель Нур-Султана Толеген Муканов

На фото, которое предоставил редакции астанчанин, девушке лет 17-18. Сейчас Лиле примерно 50 лет.

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