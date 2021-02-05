Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Заболевших COVID-19 за последние сутки выявили во всех регионах РК

Фото: из открытых источников 5 февраля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 192 825 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 22 763 (+120),
  • в городе Алматы - 22 551 (+112),
  • в ВКО - 20 534 (+64),
  • в Атырауской области - 16 335 (+44),
  • в Павлодарской области - 14 538 (+225),
  • в Карагандинской области - 14 175 (+79),
  • в Акмолинской области - 11 661 (+164),
  • в ЗКО – 11 395 (+88),
  • в СКО - 11 243(+64),
  • в Костанайской области - 10 646 (+83),
  • в Алматинской области - 9 556 (+71),
  • в городе Шымкент - 5 914 (+9),
  • в Жамбылской области - 5 636 (+22),
  • в Туркестанской области - 4 157 (+9),
  • в Мангистауской области - 4 098 (+17),
  • в Актюбинской области - 3 993 (+12),
  • в Кызылординской области - 3 630 (+3).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан - 107,
  • в городе Алматы - 73,
  • в городе Шымкент - 11,
  • в Акмолинской области - 134,
  • в Актюбинской области - 16,
  • в Алматинской области - 73,
  • в Атырауской области - 88,
  • в ВКО - 25,
  • в Жамылской области - 46,
  • в ЗКО - 64,
  • в Карагандинской области - 55,
  • в Костанайской области - 149,
  • в Кызылординской области - 6,
  • в Мангистауской области - 9,
  • в Павлодарской области - 328,
  • в СКО - 256,
  • в Туркестанской области - 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 173 659 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
ДУМК сделало заявление по поводу вакцинации против коронавируса
Сын казахстанской модели Екатерины Гольцман снялся в клипе у Димаша