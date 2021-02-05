Заболевших COVID-19 за последние сутки выявили во всех регионах РК

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 192 825 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 22 763 (+120),
- в городе Алматы - 22 551 (+112),
- в ВКО - 20 534 (+64),
- в Атырауской области - 16 335 (+44),
- в Павлодарской области - 14 538 (+225),
- в Карагандинской области - 14 175 (+79),
- в Акмолинской области - 11 661 (+164),
- в ЗКО – 11 395 (+88),
- в СКО - 11 243(+64),
- в Костанайской области - 10 646 (+83),
- в Алматинской области - 9 556 (+71),
- в городе Шымкент - 5 914 (+9),
- в Жамбылской области - 5 636 (+22),
- в Туркестанской области - 4 157 (+9),
- в Мангистауской области - 4 098 (+17),
- в Актюбинской области - 3 993 (+12),
- в Кызылординской области - 3 630 (+3).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан - 107,
- в городе Алматы - 73,
- в городе Шымкент - 11,
- в Акмолинской области - 134,
- в Актюбинской области - 16,
- в Алматинской области - 73,
- в Атырауской области - 88,
- в ВКО - 25,
- в Жамылской области - 46,
- в ЗКО - 64,
- в Карагандинской области - 55,
- в Костанайской области - 149,
- в Кызылординской области - 6,
- в Мангистауской области - 9,
- в Павлодарской области - 328,
- в СКО - 256,
- в Туркестанской области - 10.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 173 659 человек.
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