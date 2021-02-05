Заболевших COVID-19 за последние сутки выявили во всех регионах РК

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 4 февраля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 192 825 случаев, из них:

в городе Нур-Султан - 22 763 (+120),

в городе Алматы - 22 551 (+112),

в ВКО - 20 534 (+64),

в Атырауской области - 16 335 (+44),

в Павлодарской области - 14 538 (+225),

в Карагандинской области - 14 175 (+79),

в Акмолинской области - 11 661 (+164),

в ЗКО – 11 395 (+88),

в СКО - 11 243(+64),

в Костанайской области - 10 646 (+83),

в Алматинской области - 9 556 (+71),

в городе Шымкент - 5 914 (+9),

в Жамбылской области - 5 636 (+22),

в Туркестанской области - 4 157 (+9),

в Мангистауской области - 4 098 (+17),

в Актюбинской области - 3 993 (+12),

в Кызылординской области - 3 630 (+3).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 107,

в городе Алматы - 73,

в городе Шымкент - 11,

в Акмолинской области - 134,

в Актюбинской области - 16,

в Алматинской области - 73,

в Атырауской области - 88,

в ВКО - 25,

в Жамылской области - 46,

в ЗКО - 64,

в Карагандинской области - 55,

в Костанайской области - 149,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 9,

в Павлодарской области - 328,

в СКО - 256,

в Туркестанской области - 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 173 659 человек.

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