Как поймать удачу 5 февраля, рассказали астрологи

По их словам, день хорошо подходит для любых начинаний и крупных покупок.

Астрологи рассказали, как поймать удачу 5 февраля, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", пятница, 5 февраля, – благоприятный день для многих знаков Зодиака. Астрологи рассказали, на что стоит обратить внимание и как сделать его максимально удачным.

День пройдет под эгидой Скорпиона и стихии Воды. Согласно лунному календарю, этот он попадает на фазу разума. При этом специалисты считают, что он сложится лучше, если одеться в яркие цвета, познакомиться с кем-то новым и сделать что-то доброе. Не стоит обижаться на кого-либо и лениться. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что этот день отлично подходит для любых домашних дел.

По мнению астрологов, из одежды лучше выбрать что-то яркое и необычное, то, что ждет особого случая. Также можно надушиться хорошим парфюмом. Если на этот день запланирована деловая или романтическая встреча, то все пройдет как по маслу.

Этот день будет наполнен мужской энергией, поэтому принимать серьезные решения будет проще. Большое количество энергии, которым наполнится пятница, лучше выплеснуть в спорте, физической активности, а не в ссорах, иначе они могут обернуться крупными скандалами или даже драками.

Астрологи утверждают, что день хорошо подходит для любых начинаний и крупных покупок. Также у творческих людей может пробудиться вдохновение.

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