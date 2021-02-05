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Когда стоит привиться переболевшим COVID-19, рассказал врач

Фото: istockphoto.com 5 февраля 2021, 08:56

По его словам, это лучше сделать к лету.

Иммунитет у людей, перенесших коронавирус в первую волну в легкой форме, к лету может быть снижен, поэтому им следует привиться от COVID-19, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

К лету, через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно и для них, соответственно, вакцинация показана в первую очередь, - сказал специалист.

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