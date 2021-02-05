Пять основных причин отклонения заявлений на снятие пенсионных

При наличии у вкладчика в ЕНПФ суммы, превышающей порог достаточности, заявление на ее использование может быть подано неограниченное количество раз.

В результате анализа поступающих от уполномоченных операторов заявок на получение единовременных пенсионных выплат можно выделить следующие основные причины и дать советы по их устранению и недопущению впредь, сообщает zakon.kz.

Первая причина: в заявлении вкладчика, поданном уполномоченному оператору, указана некорректная сумма для изъятия, в том числе с превышением имеющихся пенсионных накоплений.

Рекомендация: проверять актуальную информацию о своих пенсионных накоплениях, включая сведения о доступной сумме (в личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ, на портале egov.kz) непосредственно перед подачей заявления уполномоченному оператору на получение единовременных пенсионных выплат.

Вторая причина заключается в том, что неправильно указана сумма для изъятия при выборе способа оплаты индивидуального подоходного налога (ИПН).

Рекомендация: при целевом изъятии накоплений (на жилье, лечение) вкладчик имеет право выбрать один из двух способов оплаты ИПН. Первый способ – воспользоваться отсрочкой уплаты ИПН и оплатить ИПН ежемесячно равными долями в течение не более шестнадцати лет после выхода на пенсию (по установленному графику пенсионных выплат из ЕНПФ). Второй способ – уплатить налог в полном объеме сразу при единовременной пенсионной выплате. Способ уплаты ИПН следует указать в заявлении уполномоченному оператору.

Если вкладчик решает воспользоваться отсрочкой по уплате ИПН, то необходимо указать в заявлении сумму для изъятия без вычета ИПН.

Если вкладчик решает оплатить ИПН сразу в полном объеме, то он должен указать в заявлении сумму для изъятия за вычетом ИПН в размере 10%.

Обе суммы уже указаны в выписке, предоставляемой ЕНПФ вкладчику, для его удобства и самостоятельного выбора. Указанная вкладчиком сумма для изъятия будет переведена из ЕНПФ на его специальный счет, открытый у уполномоченного оператора.

Третья причина: в заявлении вкладчика была указана сумма, запрашиваемая к изъятию, без учета порога минимальной достаточности (например, указана вся сумма пенсионных накоплений, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счете).

Рекомендация: в заявлении следует указывать сумму, в пределах суммы, доступной для изъятия и указанной в выписке, полученной вкладчиком в ЕНПФ.

Четвертая причина: в заявлении была указана неактуальная сумма, не учитывающая изменения в сумме пенсионных накоплений из-за рыночных колебаний инвестиционного дохода в результате изменений курсов валют или стоимости финансовых инструментов в инвестиционном портфеле пенсионных активов.

Рекомендация: проверять актуальную информацию о своих пенсионных накоплениях, включая сведения о доступной сумме, непосредственно перед подачей заявки на получение единовременных пенсионных выплат.

Пятая причина: вкладчиком были поданы повторные, дублирующиеся заявки.

Рекомендация: подождать. В соответствии с законодательством в течение пяти рабочих дней со дня поступления в ЕНПФ электронного уведомления от уполномоченного оператора ЕНПФ переводит оператору сумму единовременной пенсионной выплаты для последующего зачисления на специальный счет вкладчика (получателя), открытый уполномоченным оператором.

Если от ЕНПФ уполномоченному оператору не поступило электронное уведомление об отказе в перечислении выплаты с указанием причины отказа, то вкладчику следует подождать пять рабочих дней до наступления даты перевода суммы накоплений на его специальный счет и не подавать повторные заявления уполномоченному оператору.

Напомним, что при наличии у вкладчика в ЕНПФ суммы, превышающей порог достаточности, заявление на ее использование может быть подано неограниченное количество раз. Если по какой-либо причине вкладчику было отказано в удовлетворении заявления на получение единовременной пенсионной выплаты, то, устранив причину отказа, можно подать заявление уполномоченному оператору повторно. Если вкладчик желает использовать свои накопления на разные цели, то можно подать отдельные заявления на эти цели в пределах доступной для изъятия суммы.

Также напоминаем, что все вопросы, связанные с подачей заявления и с условиями целевого использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения рассматриваются уполномоченным оператором по принципу "одного окна" и отдельного обращения в ЕНПФ не требуется.

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